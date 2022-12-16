"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 4 балла

В ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 4 балла. Вечерний час пик начнется в 16:00 и продлится до 20:00, поэтому москвичам предложили отложить поездки в этот промежуток времени или выбрать метро, МЦК, МЦД.

В данный момент в обе стороны затруднено движение на Остоженке в центре города. Также в плотном потоке двигаются автомобилисты по Большому Каменному мосту. Затор начинается от улицы Серафимовича и тянется до Боровицкой площади. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.