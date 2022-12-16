МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:30

Город

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 4 балла

В Москве в тариф ОМС включат анализ рентгеновских снимков нейросетями

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": затор образовался на Волоколамском шоссе перед Тушинским тоннелем

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт

Москвичам рассказали, как работает городской транспорт во время непогоды

В ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 4 балла. Вечерний час пик начнется в 16:00 и продлится до 20:00, поэтому москвичам предложили отложить поездки в этот промежуток времени или выбрать метро, МЦК, МЦД.

В данный момент в обе стороны затруднено движение на Остоженке в центре города. Также в плотном потоке двигаются автомобилисты по Большому Каменному мосту. Затор начинается от улицы Серафимовича и тянется до Боровицкой площади. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовДмитрий Лапиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика