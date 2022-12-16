"Утро": москвичам рассказали о погоде 16 декабря

В пятницу, 16 декабря, в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и снег. Температура днем составит 4 градуса мороза, а вечером будет -8 градусов. Атмосферное давление установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

Ветер будет дуть с порывами 3–8 метров в секунду. Влажность воздуха составит 87%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.