"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

Столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов. Общая длина заторов составила 80 километров.

На внутренней стороне 64-го километра МКАД вторую полосу занимает неисправный грузовой автомобиль. Водитель ожидает техпомощи, а движение затруднено на три километра.

На внешней стороне ТТК в районе дома № 3 на улице Новая Башиловка левый ряд также занимает неисправная машина. Движение затруднено на 1,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.