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"Утро": затор образовался на Волоколамском шоссе перед Тушинским тоннелем

"Утро": затор образовался на Волоколамском шоссе перед Тушинским тоннелем

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ЦОДД оценил загруженность столичных дорог в 5 баллов. Постоять в заторе водителям придется на Волоколамском шоссе перед Тушинским тоннелем. На путь до центра города они потратят 20 минут.

На шоссе Энтузиастов сложности возникли на участке трассы перед проспектом Буденного, движение осложнено из-за нескольких ДТП. Затор растянулся от улицы Главная аллея до улицы Авиамоторная. Пятикилометровый затор можно преодолеть за 35–40 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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