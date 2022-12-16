09:30Общество
"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 16 декабря
Атмосферное давление в столице в пятницу, 16 декабря, установилось на отметке 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составляет 87%.
Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 4 градуса мороза, вечером будет -8 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Психолог рассказал о пользе зимних пейзажей для настроения
- Синоптик рассказал о 50-градусных морозах в России
Программа: Утро