"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 16 декабря

Атмосферное давление в столице в пятницу, 16 декабря, установилось на отметке 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составляет 87%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 4 градуса мороза, вечером будет -8 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.