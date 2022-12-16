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Общество

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 16 декабря

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 16 декабря

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Атмосферное давление в столице в пятницу, 16 декабря, установилось на отметке 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составляет 87%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 4 градуса мороза, вечером будет -8 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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