"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

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В ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов. Общая длина заторов составила 130 километров.

Затруднено движение по внешней стороне ТТК. В районе дома № 3 по улице Новая Башиловка стоит неисправный легковой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Тормозить транспорт начинает сразу после Новорижской эстакады. Длина этого затора составляет три километра.

В данное время из-за ДТП полностью перекрыто движение по Рябиновой улице в направлении центра. По камерам видно, что после съезда с МКАД в районе дома 44 работают оперативные службы. Постоять там водителям придется примерно один километр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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