МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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Общество

"Утро": атмосферное давление в пятницу в Москве составит 757 мм ртутного столба

"Утро": атмосферное давление в пятницу в Москве составит 757 мм ртутного столба

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В пятницу, 16 декабря, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 87%. Атмосферное давление установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

Днем в столице ожидается -4 градуса. Вечером температура в городе составит 8 градусов мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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