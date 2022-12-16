"Утро": атмосферное давление в пятницу в Москве составит 757 мм ртутного столба

В пятницу, 16 декабря, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 87%. Атмосферное давление установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

Днем в столице ожидается -4 градуса. Вечером температура в городе составит 8 градусов мороза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.