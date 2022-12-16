"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

Столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла. Плотное движение зафиксировано на Рязанском проспекте при движении в центр города. На участке от улицы Паперника до Третьего транспортного кольца водителям придется сбросить скорость до 30 километров в час. Длина затруднений – пять километров.

На Варшавском шоссе у дома 53 произошло сразу два ДТП. Грузовик и такси заняли правый ряд, а два легковых автомобиля – средний ряд. Затор начинается от станции метро "Варшавская". Его длина достигла отметки в три километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.