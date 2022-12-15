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"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 115 километров

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 115 километров

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В ЦОДД загруженность столичных дорог оценили в 6 баллов. Протяженность утренних заторов в столице составила 115 километров.

Два ДТП произошло на ТТК. После съезда с Рижской эстакады во втором ряду столкнулись легковой автомобиль и такси. Также перед въездом на Савеловскую эстакаду, на внешней стороне, в двух правых рядах произошло небольшая авария с участием двух машин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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