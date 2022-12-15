Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:45

Город

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

Московский зоопарк опубликовал кадры с пандой

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Главную елку России привезли в Кремль

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

Москвичам рассказали, как коммунальные службы очищают от снега Замоскворечье

"Мой район. Обратная связь": благоустройство в районе Преображенское

"Мой район. Обратная связь": благоустройство в районе Некрасовка

"Мой район. Обратная связь": улицы благоустроили в Красносельском районе

В ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов. Общая длина заторов составила 160 километров

Движение затруднено на 42-м километре МКАД, на внутренней стороне трассы, в районе выезда с Профсоюзной улицы. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение, тем самым заблокировав движение по четвертой и пятой полосам основного хода.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика