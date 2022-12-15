"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

В ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов. Общая длина заторов составила 160 километров

Движение затруднено на 42-м километре МКАД, на внутренней стороне трассы, в районе выезда с Профсоюзной улицы. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение, тем самым заблокировав движение по четвертой и пятой полосам основного хода.

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