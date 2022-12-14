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"Утро": затор образовался на Ярославском шоссе

"Утро": затор образовался на Ярославском шоссе

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ЦОДД оценил загруженность столичных дорог в 9 баллов. 6-километровый затор сформировался на Ярославском шоссе при движении в центр города. Двигаться с разрешенной скоростью мешает снег на дорогах и плохая видимость.

В обе стороны затруднено движение на Третьем транспортном кольце в районе Чурской эстакады. Движение осуществляется по двум полосам из пяти, а на внутренней стороне зафиксирован плотный трафик из-за дорожно-ремонтных работ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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