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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 9 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 9 баллов

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Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в 9 баллов. Длина заторов составила 195 километров.

На внутренней стороне ТТК сразу после Бережковской набережной произошло столкновение легковых автомобилей с участием такси. Водителям придется постоять в заторе от Комсомольского проспекта. Длина затора – три километра.

На Мичуринском проспекте в районе станции метро "Ломоносовский проспект" произошло столкновение легковых автомобилей. Длина затора – два километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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