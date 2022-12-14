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"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 6 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 6 баллов

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В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов. При движении в сторону центра на Волгоградском проспекте перед станцией метро "Кузьминки" произошла авария. Другим участникам движения приходится менять полосу движения, тем самым они тормозят основной поток. Движение затруднено от Есенинского бульвара до ТТК.

На Варшавском шоссе от Нагатинской улицы до Тульской эстакады растянулся 3-километровый затор, два ДТП на этом отрезке трассы серьезно усложняют движение в сторону Третьего транспортного кольца. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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