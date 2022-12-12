"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 6 баллов

ЦОДД оценил столичный трафик в 6 баллов. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Лужнецкой эстакады до Кутузовского проспекта водители простоят в заторе около 20 минут. Перед Бережковской набережной произошло ДТП, участники аварии заняли правый ряд образовав плотный трафик.

На внешней стороне Садового кольца затруднено движение от проспекта Мира до улицы Долгоруковская, там придется задержаться на 15 минут. Средняя скорость потока не превышает 20 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.