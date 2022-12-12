"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

В ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов. Длина заторов составила 145 километров.

С затруднениями едут автомобили на 14-м и 68-м километрах МКАД. Заторы есть на ТТК в районе Сущевского вала, комплекса "Москва-Сити" и Тульской эстакады.

Из-за ДТП в правой полосе затруднено движение на Дмитровском шоссе у станции метро "Петровско-Разумовская". Длина затора там составляет почти три километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.