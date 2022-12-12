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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

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ЦОДД сообщил, что столичный трафик оценивается в 4 балла. Больше 20 минут потеряют водители на шоссе Энтузиастов, двигаясь в сторону центра. Затруднения возникли от улицы Главная аллея до метро "Авиамоторная".

На 77-м километре МКАД на внешней стороне незначительное ДТП усложнило движение от Долгопрудненского лесопарка до Ленинградского шоссе. Этот участок кольца получится преодолеть за 25 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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