"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

ЦОДД сообщил, что столичный трафик оценивается в 4 балла. Больше 20 минут потеряют водители на шоссе Энтузиастов, двигаясь в сторону центра. Затруднения возникли от улицы Главная аллея до метро "Авиамоторная".

На 77-м километре МКАД на внешней стороне незначительное ДТП усложнило движение от Долгопрудненского лесопарка до Ленинградского шоссе. Этот участок кольца получится преодолеть за 25 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.