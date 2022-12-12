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"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла
Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. Общая длина заторов составляет 95 километров.
Традиционные заторы образовались на Ярославском, Ленинградском и шоссе Энтузиастов, а также Рязанском и Волгоградском проспектах. Не самая простая ситуация ожидает водителей и на внешней стороне ТТК в районе Новохохловской улице. Из-за ДТП и дорожных работ там затруднено на два километра.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро