"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. Общая длина заторов составляет 95 километров.

Традиционные заторы образовались на Ярославском, Ленинградском и шоссе Энтузиастов, а также Рязанском и Волгоградском проспектах. Не самая простая ситуация ожидает водителей и на внешней стороне ТТК в районе Новохохловской улице. Из-за ДТП и дорожных работ там затруднено на два километра.

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