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"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

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ЦОДД оценил столичный трафик в 3 балла. Сразу при въезде в город на Ярославское шоссе автомобилисты встанут в затор, протяженность которого достигла отметки в пять километров. Путь до проезда Серебрякова займет больше 30 минут.

На Рязанском проспекте при движении в сторону центра от улицы Паперника до Нижегородской улицы водителям придется сбросить скорость до 30 километров в час. Путь до центра города займет 25 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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