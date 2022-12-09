"Утро": движение затруднено на Рязанском проспекте

ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов. 25 минут водители простоят в заторе на Рязанском проспекте от 2-й Институтской улицы до Карачаровской эстакады. Движению в направлении центра, кроме скопления машин, мешает ДТП в среднем ряду у 53-го дома.

Свободно можно проехать на северо-востоке МКАД в обоих направлениях. Несмотря на плотность потоков с обеих сторон, движение остается интенсивным.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.