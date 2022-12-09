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Город

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Мой район. Обратная связь": более 80 гектаров благоустроено на Ленинском проспекте

"Мой район. Обратная связь": новая зона отдыха на окраине парка "Битцевский лес"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство в московском районе Преображенское

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

Новости часа: в Москве объявили победителей конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"

Новости часа: Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть

"Мой район. Навигатор": завершилась реконструкция в столичном парке "Дубовая роща"

"Мой район. Навигатор": реконструкция Центрального телеграфа на Тверской улице

"Мой район. Навигатор": 260 тыс современных фонарей установят в столице к концу года

ЦОДД сообщил, что столичный трафик оценивается в 4 балла. На Люблинской улице уплотнился поток в сторону центра после ДТП у станции метро "Текстильщики". Скорость машин от улицы Шкулева снизилась до пяти километров в час.

20 минут водители потеряют в заторе на шоссе Энтузиастов от Электродного проезда до Авиамоторной улицы. Заторы также сформировались на прилегающих на этом отрезке улицах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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