"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

ЦОДД сообщил, что столичный трафик оценивается в 4 балла. На Люблинской улице уплотнился поток в сторону центра после ДТП у станции метро "Текстильщики". Скорость машин от улицы Шкулева снизилась до пяти километров в час.



20 минут водители потеряют в заторе на шоссе Энтузиастов от Электродного проезда до Авиамоторной улицы. Заторы также сформировались на прилегающих на этом отрезке улицах.

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