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"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов

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Столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов. Общая протяженность заторов – 127 километров.

На Звенигородском шоссе после улицы Мнёвники произошло столкновение двух автомобилей. Затор начинается от МКАД и составляет 10 километров.

На Волоколамском шоссе ограничено движение после Тушинского тоннеля. Там произошло возгорание автомобиля в левой полосе. Движение затруднено на два километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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