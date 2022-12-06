"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов

Столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов. Общая протяженность заторов – 127 километров.

На Звенигородском шоссе после улицы Мнёвники произошло столкновение двух автомобилей. Затор начинается от МКАД и составляет 10 километров.

На Волоколамском шоссе ограничено движение после Тушинского тоннеля. Там произошло возгорание автомобиля в левой полосе. Движение затруднено на два километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.