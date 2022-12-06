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"Утро": затор образовался на шоссе Энтузиастов

"Утро": затор образовался на шоссе Энтузиастов

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Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 5 баллов. Автомобилисты в данный момент притормаживают на внешней стороне Садового кольца от Каланчевской улицы до Сухаревской площади. Скорость машин на этом участке снизилась до 20 километров в час.

Трудно въехать в город по шоссе Энтузиастов. Три затора встретятся в направлении центра: перед Большим Купавенским проездом, перед Главной аллеей и от Электродного проезда до Авиамоторной улицы. Больше часа водители будут добираться до центра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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