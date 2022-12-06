"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

В ЦОДД оценили московский трафик в 6 балла. Общая протяженность заторов – 160 километров.

На юге города непросто проехать к ТТК по Варшавскому шоссе, а именно от Нахимовского проспекта до Новоданиловского проезда. Там перед пересечением съезда на набережную левый ряд занимает неисправный автомобиль. Длина затора составляет более четырех километров.

Затруднено движение на Ленинском проспекте в сторону ТТК от проспекта Вернадского до улицы Удальцова. Причина – столкновение двух автомобилей в среднем ряду перед улицей Новаторов. Длина затора – 3,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.