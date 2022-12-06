"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 2 балла. Скопление машин наблюдается на въезде в город на Волгоградском проспекте. Средняя скорость на магистрали не превышает 25 километров в час.

Плотное движение зафиксировано на северо-востоке МКАД в обоих направлениях, скорость машин при этом с обеих сторон кольцевой остается максимально разрешенной на этом участке – до 100 километров в час.



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