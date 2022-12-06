07:30Город
"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла
ЦОДД оценил столичный трафик в 2 балла. Скопление машин наблюдается на въезде в город на Волгоградском проспекте. Средняя скорость на магистрали не превышает 25 километров в час.
Плотное движение зафиксировано на северо-востоке МКАД в обоих направлениях, скорость машин при этом с обеих сторон кольцевой остается максимально разрешенной на этом участке – до 100 километров в час.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро