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"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

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ЦОДД оценил столичный трафик в 2 балла. Скопление машин наблюдается на въезде в город на Волгоградском проспекте. Средняя скорость на магистрали не превышает 25 километров в час.

Плотное движение зафиксировано на северо-востоке МКАД в обоих направлениях, скорость машин при этом с обеих сторон кольцевой остается максимально разрешенной на этом участке – до 100 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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