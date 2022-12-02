"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Московский трафик в утренние часы составил 4 балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца на Лужнецкой эстакаде произошло ДТП. Плотный трафик начинается от Комсомольского проспекта и тянется до Киевского путепровода.

Двигаясь в сторону центра при съезде с Каширского шоссе на проспект Андропова, также произошло ДТП. Этот участок длиной в 1,5 километра водители преодолеют за 15 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.