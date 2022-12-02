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"Утро": протяженность столичных утренних заторов составила 74 километра

"Утро": протяженность столичных утренних заторов составила 74 километра

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Столичный трафик в утренние часы составил 4 балла. Общая протяженность заторов – 74 километра.

Непросто проехать по внутренней стороне ТТК от Беговой улицы до Рижской эстакады. Причина – неисправный автомобиль. Длина затора превысила шесть километров.

Из-за ДТП затруднено движение на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до 71-го километра, там после пересечения съезда с Путилковского шоссе на МКАД левый ряд занимают два автомобиля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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