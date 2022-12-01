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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

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В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов. Двигаясь в сторону центра города по Каширскому шоссе от Орехового бульвара до улицы Борисовские пруды, водителям придется сбросить скорость до 15 километров в час. Преодоление этого участка займет 20 минут.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца на Савеловской эстакаде придется постоять в заторе около получаса. Затруднения начинаются от проспекта Мира. Плотный трафик спровоцировала авария в районе улицы Нижняя Масловка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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