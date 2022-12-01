"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла

Столичный трафик в утренние часы оценили в 2 балла. При въезде в город через Волгоградский проспект водители встретят сразу несколько проблемных участков. Движение затруднено по всем направлениям на кольцевой транспортной развязке, а также у Самаркандского бульвара и у станции метро "Текстильщики". Путь до центра города займет более 20 минут.

На внутренней стороне МКАД придется преодолеть затор длиной более четырех километров, двигаясь от района Выхино-Жулебино до улицы Верхние поля. Преодоление этого участка займет 30 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.