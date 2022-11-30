"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

В ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов. Общая длина заторов составила 110 километров.

Проспект Маршала Жукова едет медленней обычного из-за столкновения двух автомобилей в направлении центра. ДТП несерьезное, но затор длиной в один километр сохраняется.

Затруднение возникло на Волгоградском проспекте в направлении области. Там на пересечении с Ташкентской улицей столкнулись два автомобиля. Движение затруднено на один километр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.