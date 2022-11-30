"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов. На 3-м Нижнелихоборском проезде от метро "Владыкино" до Большой Академической улицы водителям придется постоять в заторе около 20 минут.

Также притормозить придется на улице Большая Черкизовская от эстакады над Северо-Восточной хордой до улицы Краснобогатырская. Затор в два километра задержит автомобилистов на 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.