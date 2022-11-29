"Утро": протяженность столичных утренних заторов составила 120 километров

Столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов. Общая протяженность заторов – 120 километров.

Непростая ситуация на внутренней стороне МКАД перед Варшавским шоссе, в зоне проведения дорожных работ стоит неисправный грузовой автомобиль. Движение затруднено на три километра.

Сбросить скорость придется на внешней стороне ТТК. Так, на Андреевском мосту столкнулись два автомобиля. Мелкое ДТП вызвало затор на два километра.

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