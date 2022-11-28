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"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

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Московский трафик в утренние часы составил 4 балла. При съезде на Садовое кольцо с улицы Мытная водителям придется постоять в заторе около 15 минут от пересечения с улицей Шухова.

На 97-м километре МКАД в данный момент устраняют последствия утренней аварии. На внутренней стороне автомагистрали затруднения начинаются от Ярославского шоссе. Длина затора – пять километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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