"Утро": затор образовался на 72-м километре МКАД

Сотрудники ЦОДД оценили столичный трафик в 5 баллов. Движение на улице Руставели практически остановилось, средняя скорость потока не превышает 15 километров в час. От улицы Добролюбова до Дмитровского шоссе водители доедут за 20 минут.

В оба направления сформировались заторы на 72-м километре МКАД. На внутренней стороне машины двигаются чуть быстрее, чем на внешней. Отрезок пути длиною в два километра они преодолеют за 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.