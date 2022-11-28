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"Утро": затор образовался на 72-м километре МКАД

"Утро": затор образовался на 72-м километре МКАД

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Сотрудники ЦОДД оценили столичный трафик в 5 баллов. Движение на улице Руставели практически остановилось, средняя скорость потока не превышает 15 километров в час. От улицы Добролюбова до Дмитровского шоссе водители доедут за 20 минут.

В оба направления сформировались заторы на 72-м километре МКАД. На внутренней стороне машины двигаются чуть быстрее, чем на внешней. Отрезок пути длиною в два километра они преодолеют за 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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