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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

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ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов. Двигаясь в сторону центра по Рязанскому проспекту, водителям придется максимально сбросить скорость от улицы Паперника до Нижегородской эстакады. Длина затруднений – четыре километра.

На внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе автомобилистам придется постоять в заторе из-за ДТП. Там они задержатся на 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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