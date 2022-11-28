"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов. Двигаясь в сторону центра по Рязанскому проспекту, водителям придется максимально сбросить скорость от улицы Паперника до Нижегородской эстакады. Длина затруднений – четыре километра.

На внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе автомобилистам придется постоять в заторе из-за ДТП. Там они задержатся на 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.