"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

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Московский трафик в утренние часы составил 4 балла. Уплотнился поток на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира. Скорость машин на Сухаревской площади не превышает 20 километров в час.

Полчаса водители потеряют на Волгоградском проспекте на участке от улицы Академика Скрябина до пересечения с Люблинской улицей. Машины на этом отрезке не разгоняются выше 20 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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