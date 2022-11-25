10:30Город
"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла
Московский трафик в утренние часы составил 4 балла. Уплотнился поток на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира. Скорость машин на Сухаревской площади не превышает 20 километров в час.
Полчаса водители потеряют на Волгоградском проспекте на участке от улицы Академика Скрябина до пересечения с Люблинской улицей. Машины на этом отрезке не разгоняются выше 20 километров в час.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро