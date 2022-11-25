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"Утро": затор образовался на Рязанском проспекте

"Утро": затор образовался на Рязанском проспекте

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Сотрудники ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла. Плотное движение зафиксировано не внешней стороне Третьего транспортного кольца на Рижской эстакаде. Скорость потока при этом сохраняется на отметке около 40 километров в час.

Автомобили стоят на Рязанском проспекте от улицы Паперника до Карачаровской эстакады. На данном участке скорость машин снизилась до пяти километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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