"Утро": затор образовался на Рязанском проспекте

Сотрудники ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла. Плотное движение зафиксировано не внешней стороне Третьего транспортного кольца на Рижской эстакаде. Скорость потока при этом сохраняется на отметке около 40 километров в час.

Автомобили стоят на Рязанском проспекте от улицы Паперника до Карачаровской эстакады. На данном участке скорость машин снизилась до пяти километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.