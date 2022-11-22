"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 7 баллов

Столичный трафик в утренние часы составил 7 баллов. На Сухаревской площади машины стоят в заторе на внешней стороне Садового кольца. После проспекта Мира движение будет быстрее.



Медленно едут автомобилисты на Каширском шоссе в направлении центра. Средняя скорость потока не превышает 15 километров в час. Участники будут добираться до развилки с Варшавским шоссе около часа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.