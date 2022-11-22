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"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов

"Утро": столичный трафик оценили в 4 балла

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Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов. Общая длина заторов составила 150 километров.

Традиционные заторы образовались на Ярославском и шоссе Энтузиастов, а также Рязанском и Волгоградском проспектах. Не самая простая ситуация ожидает водителей и на внешней стороне 64-го километра МКАД. Там проходят работы по эвакуации автомобиля, съехавшего в кювет. Затор растянулся на пять километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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