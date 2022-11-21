Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

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В ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла. Протяженность заторов составила 60 километров.

По-прежнему сохраняется затруднение на внешней стороне ТТК перед Шереметьевским тоннелем из-за мелкого ДТП. Движение затруднено на один километр.

Еще одно затруднение есть на Волгоградском проспекте у станции метро "Текстильщики". В крайнем левом ряду произошло столкновение двух легковых автомобилей, движение на данном участке затруднено на 1,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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