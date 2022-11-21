"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Столичный трафик в утренние часы составил 4 балла. На внешней стороне Садового кольца скопились машины на Сухаревской площади перед проспектом Мира. Средняя скорость потока снизилась до 30 километров в час.



Из-за аварии на улице Нижняя Масловка образовался затор на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Беговой улицы до Савеловской эстакады. Водители потеряют в ней 20 минут.



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