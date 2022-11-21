"Утро": общая длина заторов в столице утром составила 120 километров

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 5 баллов. Общая длина заторов в столице утром составила 120 километров.

На внешней стороне ТТК на въезде в Шереметьевский тоннель произошло мелкое ДТП с участием двух автомобилей. Движение затруднено на 2,5 километра.

Затор длиной в два километра образовался на Липецкой улице в направлении центра. На Царицынском путепроводе в правой полосе остановился неисправный автомобиль каршеринга, для безопасности участников движения сзади его прикрывает автомобиль ДПС.

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