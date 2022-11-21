"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

В ЦОДД загруженность московских дорог оценили в 5 баллов. Затруднено движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца на Нижегородской эстакаде. Скорость машин в плотном потоке там не превышает 15 километров в час.



Полчаса водители простоят в двухкилометровом заторе в направлении центра на Рязанском проспекте. Тянется он от улицы Паперника. Причина – дорожные работы в среднем ряду на Карачаровской эстакаде.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.