"Утро": В пятницу утром движение на столичных дорогах не затруднено

Телеканал "Москва 24" продолжает следить за заторами на столичных дорогах. В пятницу утром корреспонденты дежурят на улице Народного Ополчения. По их словам, в настоящее время заторов не наблюдается. В целом портал "Яндекс" оценивает трафик в 0 баллов. Сбросить скорость придется на улице Адмирала Макарова, от Ленинградского до Головинского шоссе.Также притормаживает Щелковское шоссе, от 11-й Парковой улицы до Уральской. Порядка 5 минут можно потерять на Рябиновой улице, от Верейской улицы до Можайского шоссе. В центре притормаживают улица Грузинский Вал и площадь Тверской Заставы, от Грузинского переулка до 1-й Тверской-Ямской.