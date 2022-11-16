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10:45

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"Утро": специалист ЦОДД рассказал о ситуации на столичных дорогах

"Утро": специалист ЦОДД рассказал о ситуации на столичных дорогах

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В ЦОДД оценили столичный трафик в 6 баллов. Об этом сообщил специалист центра Ильгиз Хасянов.

В западной части столицы сложно проехать в сторону ТТК по проспекту Маршала Жукова от Северо-Западного тоннеля до улицы Народного Ополчения. Причиной стало ДТП с участием двух легковых автомобилей перед пересечением улицы Народного Ополчения. Длина пробки составляет 4 километра.

Также затруднено движение на внешней стороне ТТК от Русаковской до Рижской эстакады. Причиной стала авария грузового и легкового автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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