09:45Город
"Утро": движение по участку внешней стороны ТТК затруднено из-за ДТП
Общая длина пробок в Москве в утренние часы составляет 158 километров. Столичные заторы оцениваются в 6 баллов.
В настоящее время затруднено движение по внешней стороне ТТК от Волгоградского проспекта до Шоссе Энтузиастов. Причиной стало столкновение двух грузовых автомобилей.
Кроме того, водители испытывают трудности при проезде в сторону МКАД по Волгоградскому проспекту: от улицы Академика Скрябина до Ферганского проезда. Причиной стало ДТП с участием двух автомобилей.
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