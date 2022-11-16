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"Утро": движение по участку внешней стороны ТТК затруднено из-за ДТП

"Утро": движение по участку внешней стороны ТТК затруднено из-за ДТП

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Общая длина пробок в Москве в утренние часы составляет 158 километров. Столичные заторы оцениваются в 6 баллов.

В настоящее время затруднено движение по внешней стороне ТТК от Волгоградского проспекта до Шоссе Энтузиастов. Причиной стало столкновение двух грузовых автомобилей.

Кроме того, водители испытывают трудности при проезде в сторону МКАД по Волгоградскому проспекту: от улицы Академика Скрябина до Ферганского проезда. Причиной стало ДТП с участием двух автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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