"Утро": протяженность пробок в утренние часы в Москве составила 155 км

Протяженность пробок в Москве в утренние часы составила 155 километров. Трафик в городе оценивается в 6 баллов, сообщили в ЦОДД.

Специалисты уточнили, что в настоящее время сложно проехать в сторону центра по Варшавскому шоссе: от МКАД до улицы Академика Янгеля. Там после Россошанской улицы произошло незначительное ДТП с участием двух легковых автомобилей в левом ряду.

Также затруднено движение на внутренней стороне МКАД: от Профсоюзной до Озерной улицы из-за ДТП. В самом начале Озерной улицы средний ряд занимают два автомобиля. Движение на месте ДТП ограничено до трех полос.

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