Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 5 балов

"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 5 балов

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Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов, следует из данных ЦОДД.

В настоящее время водители могут испытывать трудности при въезде в Москву на Волоколамском шоссе. Там образовалась пробка перед Тушинским тоннелем.

Путь от моста через реку Сходня до улицы Габричевского займет в утренние часы около 20–25 минут.

На внутренней стороне МКАД путь от Липецкой улицы до Варшавского шоссе придется потратить около 15 минут. Движение затруднено из-за аварии в правом ряду в районе станции метро "Лесопарковая".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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