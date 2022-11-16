"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 5 балов

Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов, следует из данных ЦОДД.

В настоящее время водители могут испытывать трудности при въезде в Москву на Волоколамском шоссе. Там образовалась пробка перед Тушинским тоннелем.

Путь от моста через реку Сходня до улицы Габричевского займет в утренние часы около 20–25 минут.

На внутренней стороне МКАД путь от Липецкой улицы до Варшавского шоссе придется потратить около 15 минут. Движение затруднено из-за аварии в правом ряду в районе станции метро "Лесопарковая".

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