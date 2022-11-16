"Утро": столичный трафик оценивается в 2 балла

Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Московский трафик составляет 2 балла.

При въезде в город на Волгоградский проспект водителям придется постоять в шестикилометровом заторе. Пробка начинается от Новорязанского шоссе и продолжается за МКАДом.

Также затор образовался на Шоссе Энтузиастов от Электродного проезда до станции метро "Авиамоторная". Там средняя скорость движения не превышает 20 километров в час из-за сужения дороги до одной полосы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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