"Утро": движение по Липецкой улице в сторону Пролетарского проспекта затруднено

Дорожный трафик в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина пробок составляет 115 километров.

В южной части города затруднено движение по Липецкой улице в сторону Пролетарского проспекта. Там перед пересечением Севанской улицы произошло столкновение трех автомобилей. Участники занимают правый ряд.

Затруднено движение на внешней стороне Третьего кольца от улицы Новая Башиловка до Шмитовского проезда. Причиной стало ДТП с участием двух автомобилей после пересечения съезда на Звенигородское шоссе.

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