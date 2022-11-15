Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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10:30

Город

"Утро": столичный трафик составил 5 баллов

"Утро": столичный трафик составил 5 баллов

"Утро": движение в городе оценивается в 5 баллов

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Столичный трафик составляет 5 баллов.

На внутренней стороне ТТК в районе 1-го Кожуховского проезда сформировался трехкилометровый затор. Средняя скорость потока там не превышает 20 километров в час из-за ремонтных работ.

При движении в сторону центра на 3-м Нижнелихоборском проезде от станции метро "Владыкино" до пересечения с Дмитровским шоссе водителям придется провести около 20 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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